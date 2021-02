Posvetovalna skupina zaenkrat ne bo spremenila priporočil glede cepljenja starejših od 64 let s cepivom AstraZenece

Ljubljana, 11. februarja - Posvetovalna skupina za cepljenje zaenkrat ne namerava spreminjati priporočil glede cepljenja s cepivom AstraZeneca glede starosti, saj bodo počakali na rezultate raziskav, ki potekajo, so za STA navedli na NIJZ. Cepivo trenutno priporočajo za osebe od 18 do 64 let, Svetovna zdravstvena organizacija pa je v sredo cepivo priporočila tudi starejšim.