ZVKDS opozarja na asfaltiranja mimo soglasij, na piranski občini pa, da so vzpostavili prvotno stanje

Piran, 13. februarja - Na piranski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) opozarjajo na primera slabe prakse na Savudrijski ulici in na trgu pred cerkvijo Marije Zdravja, kjer je prišlo do asfaltiranja brez soglasij. Na občini trdijo, da so pred cerkvijo vzpostavili prvotno stanje, na Savudrijski ulici pa je šlo za dogovor z lastnico lokala.