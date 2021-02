Prva nova stanovanja v celjski soseski Dečkovo naselje naj bi bila vseljiva poleti

Celje, 14. februarja - V Celju se lahko poleti nadejajo prvih novih stanovanj v soseski Dečkovo naselje, kjer dela potekajo po načrtu in brez težav. Izvajalec ureja strojne in električne instalacije, vgrajuje stavbno pohištvo in suhomontažne sistema v obeh večstanovanjskih stavbah. Prva stanovanja bodo predvidoma vseljiva že poleti, so sporočili s celjske občine.