Strokovnjak za cepiva: Cepiva proti covidu-19 na voljo so dobra

Ljubljana, 10. februarja - Regulatorji skrbijo, da je nadzor nad kakovostjo cepiv dober, zato so ne glede na to, ali gre za ameriško, rusko, kitajsko ali kako drugo od cepiv na voljo, vsa dobra, je na današnjem dogodku o znanosti in inovacijah v organizaciji British Councila ocenil strokovnjak s področja cepiv Jeffrey Almond z Univerze v Oxfordu.