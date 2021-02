Obeležujemo mednarodni dan številke za klic v sili 112

Ljubljana, 11. februarja - Danes obeležujemo mednarodni dan številke 112, ki deluje kot enotna evropska številka za klic v sili. Klicateljem je na voljo neprekinjeno ves čas in vse dni v letu. Lani so po zadnjih podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje v regijskih centrih za obveščanje prejeli 514.653 telefonskih klicev na pomoč, kar je povprečno 1410 klicev na dan.