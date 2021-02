Na policiji še nobene prijave glede domnevnega spolnega nadlegovanja v visokošolskem prostoru

Ljubljana, 10. februarja - Policija v povezavi z nedavnimi informacijami o domnevnem spolnem nadlegovanju v članicah univerz v Ljubljani in na Primorskem ni prejela nobene prijave, so zatrdili za STA. O prejemu morebitnih ovadb pa ne poročajo niti okrožna državna tožilstva, so za STA navedli na vrhovnem državnem tožilstvu.