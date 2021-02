Slovenski študenti v tujini lahko oddajo vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka

Ljubljana, 10. februarja - Na portalu eUprava je odprta vloga za izplačilo solidarnostnega dodatka študentom in študentkam, ki se izobražujejo na tujih visokošolskih zavodih, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport. Rok za oddajo je 15. februar. Tistim, ki bodo popolne vloge oddali pravočasno, bo dodatek v višini 150 evrov nakazan do 28. februarja.