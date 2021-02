Ministrstvo za zdravje ne organizira in ne financira hitrih testov v gospodarstvu

Ljubljana, 10. februarja - Po ocenah ministrstva za zdravje je od decembra naročenih pol milijona hitrih testov na voljo še približno desetina. Ministrstvo zagotavlja hitre teste le za splošno množično testiranje in testiranje šolnikov. Za delodajalce pa ministrstvo za zdravje testiranja ne organizira in ne financira, zanj se morajo z izvajalci dogovoriti sami, so pojasnili.