Nadaljuje se cepljenje starejših od 80 let

Ljubljana/Kranj/Nova Gorica/Koper/Celje/Novo mesto/Maribor, 10. februarja - Po državi se danes nadaljuje cepljenje starejših od 80 let proti covidu-19, ki med drugim poteka v Ljubljani, Mariboru in Ajdovščini. Ponekod na nove pošiljke cepiva še čakajo in bodo cepljenje nadaljevali v četrtek, med drugim v Kranju, Novi Gorici in Novem mestu. Seznami čakajočih so dolgi.