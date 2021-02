V Krškem premnožična udeležba na hitrem testiranju povzročila prometni zastoj

Krško, 10. februarja - Na parkirišču pri Zdravstvenem domu Krško, kjer so imeli napovedano testiranje s hitrimi testi po načinu pripelji in se testiraj, je dopoldne nastal prometni zastoj. Testiranja so se namreč množično udeležili tudi nenapovedani posamezniki, ki negativen izvid testa potrebujejo za službo. V domu zato zaposlene v podjetjih opozarjajo, naj se naročijo.