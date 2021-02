LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS vnovič vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za predsednika vlade Erjavcem

Ljubljana, 10. februarja - Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS so danes v parlamentarni postopek ponovno vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za predsednika vlade Karlom Erjavcem. Predlog so podprle z 10 poslanskimi podpisi, vsaka od strank predlagateljic je prispevala dva, so pojasnili v DeSUS. Erjavec bo predlog predstavil na novinarski konferenci ob 14.15.