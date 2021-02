Opozicija vztraja pri javni razpravi o zakonu o demografskem skladu in žuga z referendumom

Ljubljana, 10. februarja - Člani odbora za finance iz vrst opozicijskih LMŠ, SD, Levica in SAB so danes protestno zapustili sejo, na kateri je odbor obravnaval vladni predlog zakona o demografskem skladu. Menijo namreč, da sta za tako pomemben zakon pred obravnavo v DZ nujna javna razprava in socialni dialog. Če tega ne bo, napovedujejo tudi možnost referenduma.