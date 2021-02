Valentin še ne bo prinesel "ključev od korenin", prihaja ohladitev

Ljubljana, 10. februarja - Z današnjim dnem se končuje obdobje nekoliko višjih temperatur in prihaja vsaj teden dni mrzlega vremena. Najhladneje bo od petka do nedelje, 14. februarja, ko goduje sv. Valentin. V slovenskem ljudskem izročilu je to dan, ko se začne prebujati narava, od tod tudi rek: sv. Valentin ima ključe od korenin. A bo letos, kot kaže, na ta dan mrzlo.