S prioritetami predsedovanja Svetu EU povezan tudi kulturno-promocijski program

piše Blaž Mohorčič

Ljubljana, 13. februarja - Širša delovna skupina za predsedovanje Slovenije Svetu EU je ta teden sprejela program kulturnih in promocijskih dogodkov, ki bodo spremljali predsedovanje. V te dogodke želijo vključiti tudi prioritete predsedovanja in evropske vrednote. Kot je za STA povedala Nataša Bušljeta z Ukoma, so zaradi epidemije pripravljeni na različne scenarije.