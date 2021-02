Civilna iniciativa dosegla razpravo mestnega sveta o zaprtju mariborskega Glavnega trga

Maribor, 11. februarja - Mariborski mestni svetniki se bodo danes sešli na izredni seji na temo ureditve prometa v središču mesta. To je bil župan Saša Arsenovič prisiljen sklicati na pobudo skupine mestnih svetnikov in civilne iniciative, ki nasprotuje zaprtju Glavnega trga in dela Koroške ceste za motorni promet.