V torek ob 44.504 testiranjih potrdili 1439 koronavirusnih okužb, umrlo 13 covidnih bolnikov

Ljubljana, 10. februarja - V torek so po vladnih podatkih opravili 44.504 hitre in PCR teste na okužbo z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej, pri tem pa so potrdili skupaj 1439 okužb. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je še nekoliko znižalo in znaša 827. V bolnišnicah se je v torek zdravilo 864 covidnih bolnikov, umrlo pa je 13 oseb s covidom-19.