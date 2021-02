Odbor za pravosodje soglasno za večjo zaščito najranljivejših v postopkih izvršbe

Ljubljana, 10. februarja - Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so na današnji seji soglasno podprli predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju. Ta v postopku izvršbe prinaša večjo zaščito najranljivejših, med drugim pri zasegu doma in odvzemu otrok. Iz postopka izvršbe pa izloča hišne živali.