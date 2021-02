V dolenjskem zeliščarskem centru skrb tudi za ogrožene ptičje vrste

Škocjan, 13. februarja - V Zagraškem logu v Zagradu v dolenjski Občini Škocjan, kjer od leta 2019 deluje Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije, so skupaj s prostovoljci dolenjske sekcije Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije te dni namestili 20 gnezdilnic za ptice. Tam namreč gnezdijo nekatere ogrožene vrste, kot so pogorelček, zelena žolna in vijeglavka.