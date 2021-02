Newyorške borze končale mešano, Nasdaq z rekordom

New York, 9. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Medtem ko sta Dow Jones in S&P 500 končala nekoliko pod izhodiščem, pa je Nasdaq končal nad 14.000 točkami, kar je najvišje doslej. Vlagatelji so ostali optimistični glede fiskalnih spodbud in pričakovanj o močnem gospodarskem okrevanju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.