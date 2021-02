Za nesrečo Bryantovega helikopterja kriva tudi megla, ki je zmedla pilota

Los Angeles, 9. februarja - Letalska nesreča oziroma strmoglavljenje helikopterja, v katerem so januarja lani umrli košarkarski zvezdnik Kobe Bryant, njegova hčerka in še šest ljudi na krovu, je bila tudi posledica megle. V poročilu ameriškega urada za varnost v letalskem prometu (NTSB) to eden od ugotovljenih možnih vzrokov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.