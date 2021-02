Večer o domnevnem vladnem nespoštovanju lastnih pravil (10. 2.)

Maribor, 9. februarja - Rok Kajzer v komentarju Daleč je Irska piše o tem, da pri nas za vlado pravila, ki jih je sama sprejela, ne veljajo, medtem ko so državljani krivi za slabšanje stanja v državi. Vladi manjka predvsem zaupanje. In če je pri nas drugače, je na Irskem minister odstopil takoj, ko so mediji razkrili, da je kršil pravila.