Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 2.)

Ljubljana, 9. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o odprtju vrtcev in šol za prvo triletje, možnosti, da bi Slovenija lahko prešla v oranžno fazo ukrepov, odprtju trgovin in aktualnem številu novo okuženih s koronavirusom. Poročale so tudi o policijski intervenciji v AKC Metelkova in podatkih o lanski zunanji trgovini Slovenije.