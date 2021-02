Komisija DZ za poslovnik rdečo luč predlogu za možnost tajnega glasovanja na daljavo

Ljubljana, 9. februarja - Komisija DZ za poslovnik je nocoj zavrnila predlog sprememb poslovnika DZ, s katerimi bi na predlog LMŠ, SD, Levice in SAB poslancem v primeru izrednih okoliščin, tudi epidemiji, omogočili tajno glasovanje na daljavo. Od 11 prisotnih je predlog podprlo sedem članov, štirje iz SDS in NSi so bili proti. Za spremembe pa je nujna dvotretjinska večina.