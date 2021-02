Ameriški senat začel sodni proces v drugi ustavni obtožbi Donalda Trumpa

Washington, 9. februarja - Ameriški senat je danes začel sojenje v ustavni obtožbi bivšega predsednika Donalda Trumpa zaradi vzpodbujanja upora proti državi. Demokratski tožilci so ob začetku prikazali dokumentarni film z dramatičnim prikazom posnetkov napada na kongres 6. januarja in Trumpove izjave, ki so mu botrovale.