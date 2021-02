Coca-Cola v ZDA napovedala plastenke iz izključno reciklirane plastike

New York, 9. februarja - Ameriški proizvajalec pijač Coca Cola bo že ta mesec začel s prodajo pijač v plastenkah iz 100-odstotno reciklirane plastike. Sprva bodo novo embalažo uvedli v nekaj ameriških zveznih državah, kot sta Kalifornija in Florida. Načrt je, da bi do leta 2030 v recikliranih plastenkah prodali 50 odstotkov vseh pijač Coca-Cole.