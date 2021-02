London/Frankfurt/Pariz, 9. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno, a nedaleč od izhodišč. Vlagatelji so zajeli sapo, potem ko so v ponedeljek borze beležile visoke rasti. Nafta se je medtem še naprej dražila, pridobil pa je tudi evro.