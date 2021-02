V LMŠ in Levici razumejo dijake, ki so bojkotirali pouk na daljavo

Ljubljana, 9. februarja - V LMŠ in Levici razumejo nekatere dijake, ki so danes bojkotirali pouk na daljavo. V LMŠ so namreč prepričani, da po več kot 100 dneh šolanja na daljavo ni nobenega razloga več, da se dijaki ne bi vrnili v šolske klopi. "Smo ena redkih držav, ki še ni dojela, da se koronavirusa ne da premagati z represijo," pa se je odzval Luka Mesec (Levica).