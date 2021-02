Vreme: Ponoči bo oblačno z občasnimi padavinami

Ljubljana, 9. februarja - Padavine se bodo do jutra nekoliko okrepile in razširile nad večji del države. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija. V sredo bo oblačno s padavinami, popoldne bodo nastale tudi posamezne nevihte. Po nižinah bo večinoma deževalo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.