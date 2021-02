Odbor DZ zavrnil predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu

Ljubljana, 10. februarja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes odrekel podporo predlogu novele zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerim želijo v Levici bolje zaščititi izvajalce prevozov v cestnem prometu. Poslanci so se strinjali, da so kršitve delavskih pravic nedopustne, a je bila večina mnenja, da takšen predlog ni prava pot za ureditev razmer.