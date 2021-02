NIJZ ni pristojen za nabavo in kakovost testov, prav tako ne za organizacijo in izvedbo testiranj

Ljubljana, 9. februarja - Nacionalni inštitut za zdravje (NIJZ) ni pristojen za nabavo in kakovost testov, prav tako ni pristojen za organizacijo in izvedbo testiranj, so ob nekaterih napačnih razumevanjih glede vloge inštituta pojasnili na NIJZ. Epidemiologi ob tem poudarjajo, da je uporaba hitrih antigenskih testov med epidemijo, tudi pri asimptomatskih osebah, smiselna.