Arso opozarja na možnost razlivanja rek v osrednji Sloveniji

V večjem delu države reke upadajo, naraščati pa so začele v južni Sloveniji in na Primorskem. Pretoki rek so večinoma veliki, le reke na Dolenjskem in ponekod v vzhodni Sloveniji imajo srednje pretoke. Ojezerjenost kraških polj na Notranjskem se povečuje.

Arso opozarja, da bodo v sredo reke ponovno narasle, najbolj na območju južne in osrednje Slovenije ter na Primorskem. Ojezerjenost kraških polj na Notranjskem pa se povečuje. V večjem delu države bo vodnatost rek velika in se bo nadaljevala tudi v četrtek, ko bodo reke povečini že pričele upadati. Gladina morja bo v sredo zjutraj povišana.

Večina rek ima temperaturo med 4 in 10 stopinj Celzija, morje pa ima dobrih 10 stopinj Celzija, so še sporočili iz agencije.