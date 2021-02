Odbor DZ za covidni dodatek tudi za doslej spregledane zaposlene

Ljubljana, 9. februarja - Odbor DZ za delo je za obravnavo na seji DZ z devetimi glasovi za in osmimi proti pripravil dopolnjeni predlog novele petega protikoronskega zakona, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom iz SD. Predvideva dodatek za neposredno delo s covidnimi bolniki tudi za tiste, ki so bili do zdaj spregledani.