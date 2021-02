Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 9. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z neenotno smerjo indeksov in s tem prekinile sedemdnevni niz rasti. Indeksi so zadnje dni rasli na krilih upanja, da bodo ukrepi ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) in ameriške vlade spodbudili inflacijo. Pozornost zbuja predvsem bitcoin, ki je danes prvič presegel vrednost 48.000 dolarjev.