V OZS in TZS opozarjajo na težave pri dostopu do testiranj

Ljubljana, 9. februarja - Nekatera podjetja so pri dostopu do testiranj na novi koronavirus naletela na težave, nekateri zaposleni pa se sploh niso mogli testirati, opozarjajo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). Kot so navedli za STA, negotovo ostaja tudi kritje stroškov testiranj; pričakujejo, da jih bo pokrila država.