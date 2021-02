Nova pošiljka Pfizerjevega cepiva v Sloveniji, cepivo AstraZenece v sredo v zdravstvene domove

Ljubljana, 9. februarja - Nova pošiljka 17.500 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech je že v Sloveniji, namenjena pa bo cepljenju starejših od 80 let in cepljenju z drugim odmerkom, so za STA pojasnili na NIJZ. Cepivo AstraZenece, ki je v Slovenijo prispelo v soboto, bodo po napovedih NIJZ po državi razdelili v sredo, in sicer po večjih zdravstvenih domovih.