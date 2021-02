Ljubljana, 9. februarja - Nekateri dijaki so danes bojkotirali pouk na daljavo in se tako odzvali na pobudo iniciative Zahtevamo šolo, ki se zavzema za ponovno odprtje srednjih šol. A kot je za STA opozorila predsednica Dijaške organizacije Slovenije Maja Kalin, so mnenja glede vračanja v šole in današnjega protesta med dijaki zelo deljena.