Xi državam Vzhodne in Srednje Evrope ponudil kitajsko cepivo

Peking, 9. februarja - Kitajski voditelj Xi Jinping je na današnjem vrhu Kitajske s 17 državami Vzhodne in Srednje Evrope tem ponudil cepiva proti covidu-19, ki so jih razvila kitajska podjetja, ter jih pozval h krepitvi sodelovanja. Vsakoletni vrh pobude 17+1 je zaradi pandemije tokrat potekal virtualno, medtem ko so ga lani prav tako zaradi pandemije odpovedali.