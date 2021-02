Tokijski prireditelji predstavili pravila za olimpijce

Tokio, 9. februarja - Brez druženja, rokovanja in tudi brez objemov - to lahko pričakujejo športniki na olimpijskih igrah v Tokiu, ki so jih marca zaradi koronske pandemije preložili na letošnje poletje. Kot so danes objavili organizatorji v 33-stranskem pravilniku za športnike, olimpijce lahko v primeru kršenja zapisanih pravil doleti tudi izključitev z iger.