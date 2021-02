Sindikat delavcev gostinstva in turizma vlado poziva k odprtju dejavnosti

Ljubljana, 9. februarja - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je vlado znova pozval k sproščanju ukrepov, ki jim bo omogočilo vrnitev na delo. Vlado tudi sprašujejo, koliko časa bo še vztrajala, da gostinstvo in turizem predstavljata nevarnost tveganja okužb, medtem ko se državljani lahko drenjajo na tržnicah in v trgovinah, delavci pa delajo v proizvodnji.