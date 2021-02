Ekonomisti opozarjajo, da je treba storiti vse za pospešitev cepljenja

Bruselj, 14. februarja - Vsak dan zamude pri okrevanju je zelo drag, zato je treba storiti vse za pospešitev cepljenja, je izpostavila skupina ekonomistov ob predstavitvi poročila o gospodarstvu in covidu-19, objavljenega minuli teden. Opozorili so tudi na učinek pandemije na izobraževanje in na erozijo socialnega kapitala ter pozvali k izboljšavam načrta za okrevanje.