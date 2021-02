Predsednik Pahor upa, da bo DSP sodelovalo pri dogodkih ob 30-letnici države

Ljubljana, 9. februarja - Potem ko so iz Društva slovenskih pisateljev (DSP) sporočili, da zaradi nedavnih ukrepov predsednika vlade Janeza Janše ne bodo sodelovali na dogodkih, načrtovani ob 30-letnici države, so danes v uradu predsednika republike za STA zapisali, da si predsednik Borut Pahor želi in upa, da bo DSP še naprej sodeloval pri pripravi počastitve obletnice.