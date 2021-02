Na Gospodarskem razstavišču testiranje šolnikov, v nadaljevanju tedna dopoldne cepljenje, popoldne testiranje

Ljubljana, 9. februarja - Na Gospodarskem razstavišču danes poteka testiranje okoli 2500 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Od srede bo dopoldne organizirano cepljenje, popoldne pa testiranje s hitrimi testi. Ta teden imajo na na voljo 4000 odmerkov cepiva treh proizvajalcev, je v izjavi za medije povedal koordinator testiranja in cepljenja Uroš Zafošnik.

Koordinator testiranja in cepljenja na Gospodarskem razstavišču Zafošnik je za medije pojasnil, da so testiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju začeli ob 6. uri, potekalo pa bo do 18. ure. Z njimi sodelujejo tudi zdravstveni delavci iz Slovenske vojske, in sicer dva tima dopoldne in dva popoldne od skupno 25 timov, ki bodo danes tam opravljali testiranje. Sodelovanje z vojsko je "odličen korak, ko nam zmanjkuje zdravstvenega kadra zaradi vseh aktivnosti, ki jih moramo izvajati", je še povedal Zafošnik.

Ob tem je dodal, da so obremenitve zdravstvenih delavcev neverjetne, in opozoril, da testiranje in cepljenje proti novemu koronavirusu nista vse in da so tu še vstopne točke, dežurstva na urgenci ter različne ambulante. "Skratka obremenitve so resnično velike, ampak v tem trenutku z dobro koordinacijo še zmoremo," je ocenil.

Dodal je, da so po prvih testiranjih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju dobili nekaj kritik, hkrati pa tudi nekaj pohval s strani ravnateljev. "To nas je spodbudilo, da smo na pravi poti in delamo na pravi način," je povedal Zafošnik.

Ob pozitivnem testu šolnika ga v eni uri pokličejo, kljub temu da potem dobi še sms-sporočilo. Nato pozitivni sam pokliče svojega osebnega zdravnika in čim prej začne karanteno.

Zafošnik ocenjuje, da lahko na Gospodarskem razstavišču opravijo okoli 3500 testov na dan. Za cepljenje pa imajo ta teden na voljo 1600 odmerkov cepiva Moderne in 1400 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech. V petek pa še 1000 odmerkov cepiva AstraZenece.

Danes so sicer na testiranje prišli tudi drugi ljudje, ki niso zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Zafošnik ocenjuje, da je bilo z njihove strani obveščanja javnosti dovolj, in dodaja, da si ne morejo privoščiti mešanja populacije, ker bi tako izpostavili ljudi. "Naredili smo odločilen korak: šole odpiramo. In če mi ne naredimo svojega posla, kot se spodobi, bomo šole hitro zaprli," je dodal.

Na Gospodarskem razstavišču ne poteka posebno testiranje trgovcev. Zanje je po njegovih besedah organizirano testiranje v večjih trgovskih centrih.