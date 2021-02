Hrvaški voznik v pol ure dvakrat močno prekoračil omejitev na gorenjski avtocesti

Kranj, 9. februarja - Gorenjski prometni policisti so v ponedeljek popoldne zaradi prekoračitve hitrosti na avtocesti dvakrat obravnavali istega voznika. Voznik, ki je državljan Hrvaške, je na dveh ločenih odsekih gorenjske avtoceste močno presegel dovoljeno hitrost. Policisti so ga obakrat ustavili in ga skupno kaznovali z 2400 evrov kazni in 18 kazenskimi točkami.