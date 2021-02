Za Slovenijo ostaja sodelovanje v operacijah in misijah na Zahodnem Balkanu prioriteta

Ljubljana, 9. februarja - Sodelovanje v operacijah in misijah na Zahodnem Balkanu ostaja ena ključnih prioritet za Slovenijo, vendar se namerava s kvantitativnega vidika osredotočiti na kvalitativni vidik sodelovanja. V tem okviru na obrambnem ministrstvu načrtujejo zmanjšanje prisotnosti v misiji Kfor na Kosovu in preusmeritev dela teh sil v druge operacije in misije.