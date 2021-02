Nujno sporočilo uredništvom - izjava poslanskih skupin SD, LMŠ, Levice in SAB ob 13.45

Ljubljana, 9. februarja - Predstavniki poslanskih skupin SD, LMŠ, Levice in SAB bodo pred začetkom seje odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ob 13.45, v novinarskem središču v preddverju dvorane DS v DZ na Šubičevi 4 dali izjavo za medije, so sporočili iz poslanske skupine SD.