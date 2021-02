Na Hrvaškem se začenja druga faza cepljenja proti covidu-19

Zagreb, 9. februarja - Na Hrvaškem so danes začeli drugo fazo cepljenja proti covidu-19, med katero se bodo lahko cepili starejši od 65 let in kronični bolniki. V minulih 24 urah so ob opravljenih 6878 testih potrdili 283 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 26 bolnikov s covidom-19, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite.