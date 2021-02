Krovni organizaciji Slovencev v Italiji pred dnevom spomina na fojbe pisali Pahorju in Mattarelli

Trst, 9. februarja - Krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO), sta minuli teden v pismu predsednikoma Slovenije in Italije Borutu Pahorju in Sergiu Mattarelli izrazili pričakovanje, da bo italijanski dan spomina na fojbe in eksodus v sredo sledil duhu sprave in pomiritve.