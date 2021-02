V CD 6. festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti

Ljubljana, 9. februarja - V ciklu Cankarjevi torki bo drevi potekal 6. festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice. Na koncertu v živo iz Gallusove dvorane Cankarjevega doma (CD), ki ga bo mogoče spremljati na spletu, bodo nastopili kitarist in skladatelj Tobija Hudnik z zasedbo Equilibrium as Insta_bility, Ana Čop & Thilo Seevers in Trokut.