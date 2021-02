Deskarji in smučarji prostega sloga za naslove v Aspnu

Ljubljana, 9. februarja - Deskarji in smučarji prostega sloga v disciplinah snežni park, snežni žleb in skoki se bodo za svetovne naslove merili v ameriškem letovišču Aspnu, je danes odločila Mednarodna smučarska zveza (Fis). Prvenstvo, ki bi moralo biti kot generalka za zimske olimpijske igre 2022 na Kitajskem, bo zdaj od 8. do 16. marca v Koloradu.