V trgovinah in storitvenih prostorih znova več vrveža

Ljubljana/Maribor/Celje/Novo mesto/Kotlje, 9. februarja - Po obsežnem testiranju zaposlenih, ki je potekalo celoten podaljšan konec tedna, so danes po Sloveniji vrata odprle dodatne trgovine ne glede na vrsto blaga in izvajalci storitev s površino do 400 kvadratnih metrov. Med prodajalci oz. ponudniki storitev in kupci vlada zadovoljstvo.